Les entreprises régionales recrutent au CFP Lac-Abitibi

Plusieurs entrepreneurs régionaux reçoivent des cadeaux de Noël en avance. C'est que le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi tient une journée recrutement pour favoriser la communication entre ses finissants et le marché de travail.

Il s'agit donc d'une chance inouïe pour les entreprises d'ici de recruter des employés, personnel qui se fait rare par le temps qui court en raison de la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit en province actuellement.

« Je crois que oui, on n'a pas le choix de participer à des journées comme ça pour aller chercher notre main-d'oeuvre. Il faut aussi faire connaitre nos entreprises. S'ils ne nous connaissent pas, c'est sûr que c'est plus dur d'aller chercher de la main-d'oeuvre. Si on prend le temps d'aller les voir et de les connaitre un peu plus, c'est plus vendeur. »

-Amélie Tremblay, Aux ressources humaines chez L.J.L Mécanique