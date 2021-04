Les entreprises touristiques à court de main-d'oeuvre

Les entreprises touristiques devront recruter en vue de la prochaine saison. Présentement au Québec, 40 000 postes sont à pourvoir dans les cinq grands secteurs du tourisme.

Dans le but d'aider les employeurs régionaux à bien accueillir les voyageurs cet été, Tourisme Abitibi-Témiscamingue se joint à la campagne nationale «Faites briller l'été partout au Québec».

L'organisation veut notamment embaucher des serveurs d'aliments et de boissons, des cuisiniers et aides-cuisiniers, des guides d'aventure, des sauveteurs et des préposés au service à la clientèle et à l'entretien.

Tous les postes offerts sont affichés ici.