Les femmes du Témiscamingue pourront accoucher à New Liskeard

Les femmes du Témiscamingue pourront donner naissance en Ontario, cet été. Un corridor de service est fraichement disponible avec le centre hospitalier de New Liskeard.

Une rupture de services touche actuellement l'unité d'obstétrique de l'hôpital de Ville-Marie, et ce, jusqu'au 1er août. C'est en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

« On avait déjà un corridor confirmé avec North Bay. Aujourd'hui, New Liskeard a confirmé. On va s'assurer de faire les liens, tout comme on l'a fait avec Rouyn-Noranda, avec l'information clinique qui va être transmise pour s'assurer que la prise en charge puisse se faire et que les contacts soient anticipés. » - Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Le corridor avec l'hôpital de Rouyn-Noranda est quant à lui toujours actif.

Les femmes qui désirent accoucher à New Liskeard devront s'y rendre par elles-mêmes. En situation d'urgence, elles seront prises en charge par l'équipe d'obstétrique de Rouyn-Noranda puisque le voyagement en ambulance vers New Liskeard n'est pas possible.