Les fermes de la région peuvent compter sur le Mexique

Soupir de soulagement pour les fermes en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, de la pluie est prévue à compter de mardi.

Aussi, le Mexique permet à nouveau aux travailleurs saisonniers de se rendre au Canada. Le gouvernement mexicain a obtenu l'assurance que les mesures seraient renforcées pour limiter les éclosions de COVID-19.

Une nouvelle qui réjouit l'Union des producteurs agricoles (UPA).

« C'est sûr que c'est un soulagement. On a encore tout près de 3000 travailleurs mexicains toujours attendus par les entreprises agricoles du Québec. On doute que tous puissent venir, mais s’il pouvait en arriver encore 1000 ou 15000 supplémentaires, ce serait extrêmement bien. On a déjà mis en place un réseau pour mieux soutenir les entreprises agricoles et des mesures pour contrer les effets de la COVID-19. » -Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles

Au moins deux travailleurs en sont morts en Ontario et des centaines d'autres ont contracté la maladie au pays. Ottawa promet d'augmenter le nombre d'inspections et de soutenir ceux qui dénonceront les conditions de travail dangereuses.

Les travailleurs étrangers temporaires atterriront à Montréal avant de prendre l'autobus et de s'isoler deux semaines sur les terres en Abitibi-Témiscamingue. Présentement dans la région, on en dénombre 50 en provenance du Mexique et du Guatemala.