Les fondateurs du Défi 117 tirent leur révérence

Les trois fondateurs du Défi 117 Iamgold, passent le flambeau.

Il est fin temps pour Jérémie Madore, Ian Clermont et Christian Villeneuve de laisser entre les mains de nouveaux organisateurs leur course à pied de 105 kilomètres reliant Val-d'Or à Rouyn-Noranda.

Après 12 ans d'implications, cette décision de se retirer est évidemment très difficile pour le trio, mais elle demeure tout de même réfléchie.

Avec le déconfinement progressif, l'événement se dirige cette année vers un retour en présentiel et Jérémie Madore, Ian Clermont et Christian Villeneuve ont préféré se retirer.

« C'est une page incroyable qui se tourne, mais ce n'est pas un livre qui se ferme. Le Défi va continuer de vivre à travers la passion des coureurs qu'on a rencontrés. Ce Défi nous a apporté ce qu'on ne pourra jamais décrire. Ce sont des relations et partenaires. C'est beaucoup d'aide aux enfants et parents. On a entendu des histoires qui sont incroyables et on ne les oubliera jamais. »

- Ian Clermont