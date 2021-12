Les Forestiers l'échappent en fin de match

Les Forestiers d'Amos s'inclinent deux fois plutôt qu'une en lever de rideau du Challenge M18 AAA qui se tient au Saguenay.

D'abord, en raison d'un changement de dernière minute à l'horaire, Amos affrontait d'emblée les Gaulois de Saint-Hyacinthe au lieu des Grenadiers de Châteauguay. Des modifications ont été apportées au calendrier puisque des équipes des maritimes ont dû se désister en raison de la COVID-19.

La marque était de 0-0 jusqu'en fin de match où les Gaulois ont enfilé l'aiguille à quatre reprises pour se sauver avec les deux points.

« En général, on a joué un bon match. On met l'emphase sur notre façon de jouer plutôt que le résultat. Les joueurs étaient bien préparés et ils avaient hâte de jouer. Malheureusement, on n'a pas été capable de marquer un but. »

- Shawn Lanoue, pilote des Forestiers