Les Forestiers se payent les Cantonniers

Les Forestiers concluent sur une excellente note leur présence au Challenge M18 AAA qui se tenait à La Baie, au Saguenay.

Amos se paye les Cantonniers de Magog, l'une des puissances du circuit cette saison.

En l'espace d'une trentaine de secondes, Émile Desjardins et Matthew Bolduc ont marqué dans les cinq dernières minutes du match pour propulser les Forestiers vers leur seule victoire de la compétition. Pendant ce temps, Frédéric Cousineau bloquait 29 des 30 rondelles dirigées sur sa cage.

« On a joué un match solide. C'était directement dans notre identité. Le match contre les Gaulois, on a perdu 4-0, mais il restait cinq minutes en troisième période lors du but [gagnant]. C'était le même son de cloche hier [contre le Blizzard]. On aurait très bien pu finir cette semaine avec trois victoires et passer en quart de finale. Je suis content de l'effort des joueurs. De battre une équipe comme Magog, ça augure bien pour la suite. »

- Shawn Lanoue, entraîneur-chef des Forestiers