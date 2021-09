Les Forestiers veulent la tenue d'une saison

Les Forestiers d'Amos patinent une fois de plus dans l'incertitude. Au début août, l'organisation a tenu son camp d'entraînement, comme chaque année, mais en ne sachant pas si saison il y aura.

À l'heure actuelle, les Forestiers sont au même point que l'an dernier à pareille date, à savoir si les activités de la Ligue M18 AAA du Québec reprendront ou non.

En raison des restrictions en place, les matchs, pour le moment, ne peuvent se dérouler comme on le connaissait auparavant.

« On fait encore des matchs à dix contre dix. Il y a une certaine gestion de rotation à l'interne. On espère que ça revienne à du hockey normal, mais présentement, on est exactement au même point que l'année passée où les cas augmentent. Est-ce que les mesures sanitaires vont changer? Est-ce que le gouvernement va décider d'aller dans une direction? En ce moment, les restrictions sont à peu près les mêmes que l'an dernier. »

- Shawn Lanoue, entraîneur-chef des Forestiers