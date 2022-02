Les Foreurs assurent la réplique aux Huskies

La guerre de la 117 n'a pas fait de malheureux cette fin de semaine. Les Foreurs et les Huskies se sont partagé les honneurs.

Cette deuxième tranche en l'espace de 24h, cette fois à Rouyn-Noranda, a été remportée par les Foreurs au compte de 6-3, notamment grâce au tour du chapeau d'Alexandre Doucet.

« Souvent, le monde parle de Michel et Robidas. Alex a été plus dans l'ombre dans les dernières années. Cette année, il s'est établi comme un leader. Il n'a pas de lettre sur son chandail, mais son éthique de travail, la façon dont il se présente et la manière dont il pratique reflètent dans les parties. On est vraiment chanceux de l'avoir. »

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef du vert et or