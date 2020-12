Les Foreurs demeurent optimistes

Les Foreurs gardent espoir de voir l'attaquant Maxim Cajkovic se joindre à l'équipe. Le Slovaque de 19 ans n'a toujours pas posé les pieds à Val-d'Or depuis son acquisition en juin dernier.

Le Championnat mondial junior qui se tient présentement à Edmonton était une belle façon pour Cajkovic de franchir les frontières canadiennes. Cependant, il a été exclu de l'équipe nationale slovaque pour des raisons qui demeurent nébuleuses. Selon un journaliste qui couvre le hockey en Slovaquie, Cajkovic aurait distribué des coups vicieux à des coéquipiers lors d'un match simulé.

« Entre ce qu'on pense, ce qui est dit, les ça a l'air que et les faits et le terrain, je peux dire honnêtement qu'on n'est pas du tout dans la description qui a été faite. Pour le jeune, ça a été une période très difficile, mais nous, Tampa Bay et son agent le supportons dans ça. On a encore bon espoir que Max viendra chez nous. Ça aurait été beaucoup plus simple par le Championnat du monde, mais nous ne réglons pas les dossiers internes de chacun des pays. On va s'occuper des règles des Foreurs de Val-d'Or. »

- Pascal Daoust, directeur général des Foreurs de Val-d'Or