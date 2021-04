Les Foreurs dominent les Voltigeurs 5-0

Domination totale des Foreurs de Val-d'Or face aux Voltigeurs de Drummondville, dans l'environnement protégé de Rouyn-Noranda. Ils signent un gain de 5-0.

Les Foreurs ont dicté le ton avec trois buts lors du premier vingt, gracieuseté d'un doublé de Jakob Pelletier (12e, 13e) et de Nathan Légaré (16e), avant de ne jamais regarder vers l'arrière.

La machine de hockey vert et or a lancé à 38 reprises, dont 17 dangereux, tout en accordant que 24 tirs à son adversaire. Justin Robidas (18e, 19e) a lui aussi inscrit deux buts.

« C'est une grosse victoire. On voulait finir en beauté et se préparer pour les séries. On savait qu'ils avaient eu une mauvaise performance la veille, on savait qu'ils allaient sortir fort. On est content de pouvoir faire deux buts en partant et donner le ton. Nos performances ont suivi pour le reste du match. »

- Justin Ducharme, attaquant de 20 ans du vert et or