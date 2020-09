Les Foreurs écrasent les Huskies 9-1

C'est en présaison, mais les Foreurs ont démontré de quel bois ils se chaufferont cette année. Ils ont lessivé les Huskies 9-1.

Les meilleurs ont été les meilleurs chez le vert et or. Justin Robidas a noirci la feuille de pointage à quatre reprises et Jonathan Lemieux s'est occupé de l'attaque des Huskies.

« On a travaillé sur certains éléments en particulier cette semaine, entre autres le repli défensif. Je suis content de ce que j'ai vu à cet égard. On n'a pas passé beaucoup de temps dans notre zone parce que les gars se sont repliés en unité de cinq. Le score ne veut absolument rien dire. C'est de voir que progressivement on a pris un certain pas aujourd'hui comme organisation. » -Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Samuel Deschênes, Bell Média - Les Foreurs ne font qu'une bouchée des Huskies, l'emportant 9 à 1.

Le coeur n'était pas à la fête dans le camp rouynorandien.

« Je n'ai pas aimé comment on a compétitionné. On n'était pas dans notre identité. On n'était pas rapide, on a créé des revirements, on n'avait pas de support sur la glace. On a aussi perdu des batailles à un contre un. À part quand Alex Beaucage était sur la glace, il ne s'est pas passé grand-chose offensivement. » -Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies

Les Foreurs et les Huskies s'affronteront de nouveau vendredi, cette fois à Val-d'Or.