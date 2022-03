Les Foreurs terminent leur voyage avec un affrontement mardi soir contre les Tigres.

C'est compliqué pour le vert et or de l'emporter à Victoriaville. Dans les cinq dernières années, Val-d'Or a remporté une seule des six parties disputées sur la patinoire des Tigres.

Cette saison, les deux formations se sont séparé les honneurs, avec une victoire de chaque côté. Val-d'Or devance Victoriaville par sept points au classement général.

Le match est à 19h.