Les Foreurs impressionnent au Canada

Les Foreurs impressionnent en ce début de campagne 2021-2022.

La Ligue canadienne de hockey (LCH) place le vert et or au 7e échelon de son classement hebdomadaire des 10 meilleures formations juniors au pays.

Week 2 Rankings Are Out! @EdmOilKings remain the top dogs for another week.



The @KiaCanada Top-10 Rankings.

📝: https://t.co/27DBOccdUy pic.twitter.com/E1zmiKbq8q — Canadian Hockey League (@CHLHockey) October 13, 2021

L'organisation explique sa décision par le fait que Val-d'Or n'a pas encore subi la défaite en temps réglementaire cette saison, en quatre sorties.

Ce succès du vert et or est notamment dû au brio de l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux et aux performances de son premier trio composé d'Alexandre Doucet (9 points), Jérémy Michel (8 points) et Justin Robidas (5 points).

L'Armada de Blainville-Boisbriand visitera les Foreurs, vendredi.