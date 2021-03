Les Foreurs l'emportent malgré un Lapenna sensationnel

Rien n'arrête les Foreurs ces temps-ci. Ils disposent des Voltigeurs de Drummondville 3-2 en prolongation et signent un dixième gain de suite.

Marshall Lessard (10e) et Jordan Spence (8e et 9e) avec un doublé, dont le but vainqueur en surtemps, ont marqué.

Vraiment, l'histoire de ce match aura été le gardien des Voltigeurs et ancien Foreur, Francesco Lapenna, qui a bloqué 40 des 43 tirs dirigés dans sa direction.

« Je pense qu'on a joué un bon match. Je suis satisfait de l'effort des boys cet après-midi. En même temps, la vedette de la journée, c'est définitivement Lapenna. Il a été dominant dans son filet pendant 60 minutes. » - L'entraîneur-chef des Foreurs, Daniel Renaud

En deux matchs, les Foreurs auront lancé 100 fois vers la cage ennemie et inscrit 10 buts. La philosophie de Daniel Renaud :

« On parle beaucoup de gestion de rondelle. C'est de garder nos actions simples. Au final, si tu as 90% du temps de possession, mais que tu n'amènes pas de rondelle au filet ou que tu restes seulement en périphérie, ça ne donne absolument rien. Les boys achètent le concept de bouger la rondelle vers l'avant. Que ce soit une déviation ou un retour, un but c'est un but. » - Daniel Renaud

Le vert et or se mesurera à l'Océanic de Rimouski, jeudi.