Les Foreurs ont à nouveau le dessus sur les Olympiques

Pour une deuxième fois en 24h, les Foreurs de Val-d'Or ont raison des Olympiques de Gatineau en surtemps. Le vert et or s'impose cette fois en prolongation et remporte ce match par la marque de 3-2.

Comme la veille, les vedettes valdoriennes auront fait la différence. Samuel Poulin (4e), Jordan Spence (6e) et Jakob Pelletier (4e) ont trouvé le fond du filet. Spence s'est fait aussi complice à deux reprises.

« Chapeau aux Olympiques. Ça fait deux soirs qu'ils jouent de la bonne façon. C'est un club qui était prêt pour aller à la guerre. Pour nous, c'est encore une leçon que pour avoir les résultats escomptés soir après soir, tu dois être prêt à te battre pendant 60 minutes. Ce que j'ai aimé le plus, c'est nos joueurs de rôles qui ont plus achetés leur rôle ce soir. Émile Lauzon, blessé en ce moment, a compétitionné de la bonne façon. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Mardi, Val-d'Or sera opposé aux Saguenéens de Chicoutimi.