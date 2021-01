Les Foreurs réclament un gardien, perdent Jordan Brière

Les Foreurs ont réclamé un gardien de 19 ans au ballotage, mercredi. Christian Sbaraglia se joindra au vert et or et agira à titre de police d'assurance devant les filets.

En ces temps de pandémie, il n'est pas trop long qu'un joueur puisse se retrouver en isolement. Il n'est pas permis de se joindre à n'importe quel moment dans une bulle.

Les Cataractes de Shawinigan ont pour leur part décidé de réclamer l'Amossois Jordan Brière. Avec les récentes acquisitions chez les Foreurs, il n'y avait plus de place pour cet ancien des Forestiers. En 13 matchs cette saison, Brière a obtenu 3 buts et 2 passes.