Les Foreurs renversent les Huskies à Rouyn-Noranda

Les Foreurs signent une 22e victoire cette saison en l'emportant 4 à 3 face aux Huskies. Il s'agit d'une rare victoire du vert et or sur la patinoire de ses rivaux.

Le but gagnant a été inscrit par Rudolfs Polcs au milieu du troisième engagement.

L'attaquant des Foreurs, Mathis Cloutier, a inscrit son premier filet en carrière dans ce match.

« C'est un bon sentiment. En plus, on est allé chercher la victoire. Mes coéquipiers ont fait tout le travail. Ils me l'ont mise sur la palette. C'était le fun. On a fait des erreurs, mais on a respecté notre système. On s'est reconcentré et on n'a pas paniqué. On n'a pas abandonné dans les moments difficiles. »

-Mathis Cloutier, attaquant des Foreurs