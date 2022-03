Les Foreurs se payent Bathurst et Victoriaville

Les Foreurs de Val-d'Or se sont offert une puissance dans le circuit Courteau. Val-d'Or l'a emporté 6 à 2 dimanche face au Titan d'Acadie-Bathurst.

Le défenseur Kale McCallum et l'attaquant Alexandre Doucet ont chacun récolté trois points dans la victoire. Tristan Boileau a été splendide devant la cage valdorienne.

« C'est allé en croissance. J'étais un petit peu sur les nerfs au début parce que ça ne faisait pas beaucoup de games que je jouais depuis la COVID-19. Plus ça allait, plus que ma game se plaçait et je gagnais en confiance. Je me suis senti à ma place dans ce niveau de jeu. Je suis très fier de moi. J'ai voulu faire ma marque en fin de semaine. J'ai pris l'opportunité qu'ils m'ont donnée. J'ai très bien réussi. J'ai prouvé beaucoup de caractère. »

- Tristan Boileau, gardien des Foreurs