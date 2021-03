Les Foreurs sont en quête d'une 11e victoire de suite

Seule une chose se dresse entre les Foreurs et une 11e victoire de suite. Elle se nomme l'Océanic, alors que Rimouski sera l'adversaire du vert et or à 19h ce soir.

Même s'ils enchainent les victoires, les Foreurs devront apporter quelques ajustements pour ce match, notamment au niveau des revirements.

« Je crois qu'il faut limiter les petites erreurs qui mènent à des buts. Jusqu'à maintenant, on fait un très bon travail à ce niveau. C'est simplement de continuer à s'améliorer chaque jour. » - Xavier Bernard, défenseur des Foreurs « Oui, on en a vu un peu plus. C'est relatif au pointage. Quand tu regardes le tableau et tu perds par un but, tu essaies de forcer le jeu et tes actions. On n'a pas joué beaucoup en tirant de l'arrière dans les dernières semaines, donc c'est quelque chose qu’on pourra discuter ensemble, de ne pas forcer le jeu lorsqu'une situation comme ça se produit. - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Val-d'Or est toujours au premier rang du circuit Courteau, avec un pourcentage de victoires de 0.850.

L'arrière Jérémie Biakabutuka affrontera son ancienne formation, une première depuis la transaction

Iften Redjah, LHJMQ - Jérémie Biakabutuka