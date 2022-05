Les Foreurs surprennent les Olympiques

Les Foreurs de Val-d'Or lancent un important message aux Olympiques de Gatineau en enlevant le premier match de la série 3-de-5.

Malgré avoir perdu 12 de ses 13 derniers matchs en saison, Val-d'Or ne s'est pas laissé intimider, l'emportant en prolongation par la marque de 2 à 1, gracieuseté du vétéran Jérémy Michel qui a inscrit le filet victorieux en supériorité numérique.

Le capitaine Justin Robidas est l'autre marqueur du vert et or. Il a lui aussi capitalisé avec l'avantage d'un homme. Devant la cage valdorienne, Tristan Boileau a tenu le fort, repoussant 41 des 42 tirs dirigés en sa direction.

« J'ai plus ou moins aimé notre première période. En entrée de zone, je trouvais qu'on jouait un peu trop en finesse. En deuxième et en troisième, on a placé plus de rondelles en arrière de leurs défenseurs. On les a fait pivoter. Ça nous a permis d'avoir un meilleur échec-avant. Notre avantage numérique a fait un super boulot. Je vais donner du crédit à Zackary Michaud. Sur les deux buts, il est vraiment dans la face du gardien. Je ne suis pas sûr qu'il a vu les deux lancers. Michaud, c'est vraiment un des meilleurs pour être en avant des gardiens sur l'avantage numérique. »

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs