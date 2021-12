Les Foreurs terminent sur une excellente note

Les Foreurs vagueront paisiblement vers la pause des Fêtes. Ils ont conclu de brillante façon leur dernier week-end d'activité avec une victoire de 4-3 en prolongation sur l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Val-d'Or perdait 3-0 à la mi-match, mais l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux a appelé au calme son banc. Sa troupe a été fouettée, revenant de l'arrière. Le filet victorieux a été inscrit par le vétéran de 20 ans Jeremy Michel grâce à une savante passe du capitaine Justin Robidas.

« Ils ont fait un revirement. Kale [McCallum]. Robidas et moi on est parti. On a fait comme dans les pratiques et là c'est survenu dans une game. On a vraiment un bon groupe. On est confiant. On a un nouveau coach et un nouveau système. On est sur une erre d'aller. »

- Jeremy Michel, attaquant des Foreurs