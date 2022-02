Les Gaillards veulent jouer au hockey

L'équipe de hockey du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les Gaillards, veut jouer au hockey.

C'est présentement interdit par le gouvernement de François Legault. Seule la tenue de séances d'entrainement est autorisée, mais ce que veulent les jeunes, c'est de disputer des matchs.

L’Académie des Estacades et les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont donc lancé un mouvement québécois sous le mot-clic #OnVeutJouer, exhortant Québec à relancer les compétitions.

Depuis, cette initiative prend beaucoup d'ampleur, avec de nombreuses organisations sportives qui s'y joignent aux quatre coins de la province.

« Quand c'est rendu que tu as besoin des réseaux sociaux pour faire part de ton point de vue, c'est triste. On est 100% derrière ce mouvement et j'ose espérer que ça va faire bouger les choses. L'an passé, j'ai des joueurs qui ont terminé leur stage collégial sans avoir joué une partie en tant que dernière année. J'espère juste que je n'aurais pas d'autres joueurs qui devront subir ça cette année. »

- Maxime Boisclair, entraîneur-chef des Gaillards