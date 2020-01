Les gardiens de prison réclament une augmentation de salaire

Les gardiens de prison québécois veulent que leur salaire soit bonifié. Présentement, leurs homologues travaillant dans les établissements fédéraux et en Ontario gagnent 20% de plus, annuellement.

Ce sera assurément un point présenté à la table des négociations au cours des mois à venir, alors que leur contrat de travail vient à échéance le 31 mars.

Leur représentant syndical croit que cet écart salarial a un rôle à jouer sur le recrutement.

« Je me présente souvent dans les Cégeps et souvent, il y a la montée de la classe qui dit vouloir aller dans les établissements fédéraux. Pourquoi? C'est principalement en raison du salaire. C'est difficile de recruter. On le voit sur nos listes de recrutement. On le voit également dans le temps supplémentaire. L'an dernier, il y a eu au tour de 636 000 heures en temps supplémentaire, de mémoire. »

-Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels au Québec (SAPSCQ-CSN)