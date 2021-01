Les Huskies à Shawinigan et les Foreurs à Drummondville

Les prochains adversaires des Huskies et des Foreurs sont maintenant connus.

La meute sera de la bulle à Shawinigan et affrontera une fois les Cataractes et les Tigres de Victoriaville. Pour sa part, le vert et or s'opposera aux Olympiques de Gatineau et aux Voltigeurs, à Drummondville.

Le premier match des Huskies prévoit un affrontement contre les Cataractes le 22 janvier tandis que les Foreurs se mesureront d'entrée de jeu à Gatineau le 23 janvier.