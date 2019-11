Les Huskies accueillent un vieil ami des maritimes

Les Huskies sont en actions en fin de semaine à domicile. Ça débute ce soir (vendredi) alors que la meute sera opposée aux Sea Dogs.

Pour vaincre Saint John, l'exécution des ouailles de Mario Pouliot devra être parfaite.

Demain (samedi), ce sera un affrontement très attendu puisque les Huskies retrouveront les Mooseheads d'Halifax pour la première fois depuis leur affrontement en finale de la Coupe Memorial la saison dernière.

« On va essayer de gagner les deux matchs parce que le classement est serré. C'est sure que la partie contre Halifax en sera une spéciale. Ça va nous remémorer des souvenirs. On sait que les deux équipes ne s'aiment pas à cause de l'an passé, donc ça va donner un bon spectacle. »

-Alexis Arsenault, défenseur et capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda