Les Huskies ajoutent deux points au classement

Les Huskies ont travaillé fort en fin de semaine pour ajouter deux points de classement.

Ils ont d’abord défait les Tigres de Victoriaville 3 à 1 samedi avant de s’incliner hier (dimanche) contre la meilleure formation de la ligue, le Phoenix de Sherbrooke, par la marque de 4 à 3, ce qui est honnêtement très honorable.

La meute a pu compter sur le retour de William Rouleau et Alexis Arsenault.

« On est content qu'Alexis soit de retour et en santé. Il s'est impliqué physiquement et il était très solide avec la rondelle. Il a amené du leadership et de la belle énergie. Quand je regarde l'ensemble du match, je pense que le retour d'Alexis et de William Rouleau a fait une différence. »

-Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies