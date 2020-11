Les Huskies blanchissent le Phoenix

La série de défaites des Huskies s'arrête à quatre. Ils signent un gain convaincant de 5 à 0 à la maison face au Phoenix de Sherbrooke.

Dans la victoire, l'attaquant Marc-Antoine Séguin a fait mouche à deux reprises, enfilant du même souffle son premier en carrière dans la LHJMQ.

« C'était incroyable, j'en reviens pas encore. Je suis encore plus heureux que ça aille aider l'équipe à avoir un bon début de match pour aller chercher la victoire. J'étais plus heureux qu'on aille l'avance en tant qu'équipe au lieu du tour du chapeau. Mario [Pouliot] a été clair avec moi et ils font un bon travail pour me rappeler quoi faire. J'ai pris quelques mauvaises habitudes dans les mineurs. Aujourd'hui ça a porté fruit, mais je dois continuer à m'améliorer chaque jour. Un des messages de Mario était de m'impliquer physiquement et de payer le prix. J'ai essayé de le faire tout en étant affamé sur la rondelle et fiable défensivement. Encore une fois, ça a porté fruit. »

- Marc-Antoine Séguin, attaquant des Huskies

« On l'a mis dans les estrades la semaine dernière. On voit son potentiel. Marc-Antoine se voit comme un skill player. Nous, on veut qu'il joue comme un power forward, qu'il bouge ses pieds et qu'il utilise son corps. Ce soir, il l'a fait. Il a été très confiant avec la rondelle et a pris les bonnes décisions. Il est allé dans l'enclave et il a marqué deux buts. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies