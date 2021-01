Les Huskies dans une bulle à Drummondville

Les Huskies de Rouyn-Noranda sont à Drummondville pour les prochains jours, dans un environnement protégé, une bulle.

Ils vont jouer six fois en neuf jours. Ça commence en fin de semaine avec des duels contre Blainville-Boisbriand et Drummondville.

Pour espérer l'emporter, la meute devra d'abord marquer, elle qui a été limitée à un seul filet lors du dernier week-end. C'est l'une des raisons pourquoi les Huskies ont fait l'acquisition de l'attaquant Édouard St-Laurent à la date limite des transactions.

« Édouard St-Laurent a une très bonne saison. C'est un gars rapide avec un bon physique et qui a de bonnes mains. L'objectif était d'amener quelqu'un pour nous aider offensivement et amener du leadership. Avec l'addition de St-Laurent, si Klimovich pouvait entrer au pays et qu'Alexis Brisson nous revenait en santé, on va trouver une façon de marquer des buts. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda