Les Huskies dominent le Cape-Breton dans une victoire

Les Huskies ont offert une prestation quasi parfaite pour l'emporter face aux puissants Eagles du Cape-Breton, 3 à 2, à Rouyn-Noranda.

Cette victoire va assurément faire du bien à la troupe de Mario Pouliot. Elle dominait leurs adversaires dernièrement, mais elle trouvait tout de même une façon d'échapper ces matchs.

Samuel Richard a été solide devant la cage des Huskies allouant uniquement deux buts face à la deuxième offensive du circuit. Il était même à une dizaine de minutes d'enregistrer un premier blanchissage en carrière.

« Ça aurait été plaisant [d'avoir un blanchissage], mais les gars ont vraiment bien joué. Je suis simplement content de sortir avec la victoire. On sait qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Ça dépend uniquement de la façon dont on joue. Il n'y avait pas de doute qu'on pouvait les battre par la façon dont on a joué ce soir. »

-Samuel Richard, gardien des Huskies