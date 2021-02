Les Huskies en avaient une mauvaise dans le système

Les Huskies de Rouyn-Noranda terminent sur une bien mauvaise note leur séjour dans l'environnement protégé de Québec.

Ils se sont butés au mur amossois Thomas Sigouin et s'inclinent 4-0 face aux Remparts de Québec. Pendant que les Remparts signent un cinquième gain consécutif, les Huskies eux voient leur série de victoires prendre fin à quatre.

Dans la défaite, Anthony Turcotte, Samuel Régis, Samuel Richard, Dyllan Gill, ont bien fait dans le camp rouynorandien, selon le personnel d'entraîneurs. Tout comme à Rouyn-Noranda, il y a eu une panne d'Internet généralisée qui a frappé le cerveau des joueurs, croit Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies.

« À peu près comme la game, on a eu une panne généralisée dans nos cerveaux. On a été mauvais du début à la fin. On leur a donné la rondelle toute l'après-midi. On avait l'air satisfait d'avoir gagné nos trois premiers matchs. On a perdu une opportunité de s'améliorer aujourd'hui. Notre exécution n'était pas là. En sortie de zone, je ne sais pas on a fait combien de revirements. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda