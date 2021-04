Les Huskies en constante progression

Au lendemain de leur élimination, les Huskies de Rouyn-Noranda peuvent dire mission accomplie pour cette saison 2020-2021.

Ayant à bord plusieurs recrues cette année, la meute poursuivait sa reconstruction. L'objectif n'était donc pas de tout rafler, mais bien de voir une progression dans le jeu des jeunes joueurs.

« On avait une jeune équipe et on a progressé. On a très bien développé. Pour les partisans, je peux vous dire qu'on va avoir une très bonne équipe dans l'avenir. On va tenter de tout gagner encore, dont la Coupe Memorial. C'est clair. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim des Huskies de Rouyn-Noranda