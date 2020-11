Les Huskies encaissent deux défaites face aux Foreurs

En action en fin de semaine après une pause forcée de deux semaines, les Foreurs ajoutent quatre points au classement et les Huskies, un seul. Nos équipes régionales s'affrontaient ce week-end et les Foreurs ont enlevé les honneurs des deux matchs.

Vendredi, à Val-d'Or, les Huskies ont complètement été dominés, s'inclinant 4 à 1. Le vert et or a lancé à 49 reprises sur le filet de la meute. Dans le camp rouynorandien, l'attaquant William Rouleau a été le seul à s'inscrire au tableau.

« Ça en est une qu'on va oublier. On n'a pas attendu pendant trois semaines pour perdre. Eux aussi étaient dans la même situation. On parlait de tirer un bon soixante minutes complet dans les trois zones. On voulait faire les détails et être intense, mais ce n'était pas le cas. »

- William Rouleau, attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda