Les Huskies jettent l'éponge sur Donovan Arsenault

Les Huskies de Rouyn-Noranda échangent aux Olympiques de Gatineau l'attaquant de 17 ans Donovan Arsenault. En retour, Rouyn-Noranda reçoit l'attaquant de 17 ans Julien Paillé, une sélection de 2e tour en 2022 et une autre de 3e tour en 2024.

Cet échange peut possiblement en surprendre plus d'un, alors qu'Arsenault cadrait dans le groupe d'âge et la fenêtre de compétitivité des Huskies.

Cependant, après ses 55 points en 39 matchs au niveau AAA et une bonne première année dans la LHJMQ, Arsenault ne produisait tout simplement pas cette année, comme le témoigne ses 8 points en 28 rencontres.

« Donovan, c'est un joueur qu'on aimait beaucoup. On l'a repêché en deuxième ronde. C'est un travaillant. Il aime le hockey. Les Olympiques ont fait une offre solide. On a un autre joueur de 17 ans qui arrive avec deux bons choix au repêchage. On a en haute estime Julien Paillé. Il n'y a pas d'autres raisons. »

- Marc-André Bourdon, DG des Huskies