Les Huskies n'écartent pas Mario Pouliot de l'équation

Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont pas encore statué quant à un éventuel retour de Mario Pouliot.

L'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, présentement à l'écart pour des raisons médicales, a été visé par une plainte cet hiver. Il aurait eu des épisodes de colère et des comportements inappropriés à l'égard de collaborateurs hockey dans les dernières années, selon La Presse.

Selon les dires du président de l'équipe, Jacques Blais, Mario Pouliot sera de retour s'il est santé.

Samuel Deschênes, Bell Média - Lors du bilan de fin de saison, la meute a indiqué être en attente des résultats médicaux de Mario Pouliot avant de prendre une décision.

Si jamais les Huskies venaient à se séparer de Mario Pouliot, l'équipe se tournerait alors vers Brad Yetman pour diriger l'équipe. Pour le président Jacques Blais, Brad Yetman serait l'homme de la situation.

« J'ai reçu plusieurs CV. Beaucoup de monde m'en a envoyé. Je n’en ai regardé aucun et je n’ai rappelé personne. On a notre monde et on est bien organisé. Je vais faire signer à Brad un contrat pour que si quelqu'un lui fait une offre, il doive me donner un pourcentage. »

- Jacques Blais