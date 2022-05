Les Huskies ont un gros défi en ouverture des séries

Les Huskies sont à Shawinigan ce soir pour le début des séries. Le match est à 19h.

Cette année, pour rattraper le temps perdu par l'arrêt dû à la COVID-19, ça commence par une série 3-de-5.

Les Huskies n'ont gagné qu'une fois en quatre essais contre les Cataractes cette saison, mais c'était lors du dernier duel, à la fin mars.

Le défenseur de 20 ans des Huskies, Samuel Régis, est incertain pour le match de ce soir. Il nous livre tout de même ces états d'âme à quelques heures du premier match.

« Ça se joue sur la glace. Il ne faut pas trop les respecter parce qu'ils ont des bons joueurs. Il ne faut pas les regarder jouer et ouvrir le jeu. Avec un style de jeu rapide et physique, on est capable de jouer contre eux. Si ça ne tient qu'à moi, je jouerai. C'est clair dans ma tête. Ce n'est pas négociable pour moi. Ce sont mes dernières séries. Je ne veux pas rater ça. »

- Samuel Régis, défenseur de la meute