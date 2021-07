Les Huskies peuvent compter sur Jakub Hujer

La saison prochaine, les Huskies compteront sur la présence d'au moins un joueur d'outre-mer. Jakub Hujer, un attaquant de 6'3'' provenant de la République tchèque, confirme sa venue à Rouyn-Noranda.

L'an dernier, le hockeyeur de 17 ans a entre autres évolué dans la deuxième division de son pays où il a affronté, à seulement 16 ans, Tomas Plekanec et Jaromir Jagr. Il a totalisé 5 points en 14 rencontres.

Instagram - Jakub Hujer (à gauche) a affronté la saison dernière l'ancienne vedette de la LNH Jaromir Jagr (à droite).

Pour ce qui est de la deuxième case européenne, la meute est toujours dans l'incertitude quant à la possible venue ou non de l'attaquant biélorusse Danila Klimovich. S'il venait à ne pas se présenter, Daniil Bourosh, un autre attaquant biélorusse, pourrait alors se rapporter aux Huskies et enfiler l'uniforme rouynorandien.