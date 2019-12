Les Huskies reçoivent Alexis Lafrenière et sa bande

Les Huskies s'opposeront ce soir (mercredi) au meilleur joueur d'âge junior au pays. Alexis Lafrenière et ses coéquipiers sont en visites à Rouyn-Noranda pour un programme double.

Les Huskies seront privés des services de Justin Bergeron et Samuel Régis, deux piliers derrière, pour le premier affrontement.

Le capitaine de la meute, Alexis Arsenault, devra donc mettre les bouchées doubles pour contenir le trio de Lafrenière, ce soir (mercredi).

« C'est plus de responsabilités, mais je pense qu'en fin de semaine, les six défenseurs ont bien fait. On est habitué avec les blessures. Ce sera à nous six d'augmenter notre niveau de jeu d'un cran. »

-Alexis Arsenault, défenseur des Huskies