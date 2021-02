Les Huskies reçoivent la visite de l'Armada à Drummondville

Les Huskies sont en quête d'une deuxième victoire de suite cet après-midi, à Drummondville.

Sur leur passage se dresse l'Armada de Blainville-Boisbriand, cette même flotte que la meute a vaincue 6-5 samedi dernier.

Fort d'une séquence de trois gains consécutifs, le défi pour les entraîneurs est de rappeler aux joueurs qu'il ne faut pas tout tenir pour acquis et qu'il faut donc toujours se concentrer sur la tâche.

« C'est quelque chose qui est très difficile. On avait une pratique lundi et ce n'était pas tellement bon selon nous, les entraîneurs. On doit toujours avoir faim pour s'améliorer. On ne doit pas être satisfait d'une journée. Ça reste un bel apprentissage pour nos jeunes. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies