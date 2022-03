Les Huskies reçoivent les Olympiques

Les Huskies disputeront mardi soir un quatrième match en six jours à la maison. Ils reçoivent sur le coup de 19h les Olympiques de Gatineau.

Après une série de huit victoires consécutives, Gatineau débarque en ville en ayant essuyé deux revers de suite. Rouyn-Noranda est aussi sur une séquence de deux défaites d'affilée.

« On est plus motivé que jamais pour la game. La dernière fois qu'on a joué contre eux, c'était une défaite crève-coeur en fin de troisième période. On est aussi motivé plus que jamais à avoir une bonne première période. C'est la période clé dans le match. On sait que Gatineau est une bonne équipe. On ne va pas leur laisser de temps ni d'espace. On va fini nos mises en échec. Marquer le premier but sera un gros facteur dans le match. »

- Thomas Belzile, défenseur des Huskies