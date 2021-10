Les Huskies reviennent de l'arrière et l'emportent contre Rimouski

Les Huskies signent une cinquième victoire cette année en disposant de l'Océanic de Rimouski, 3 à 2, en tirs de barrage.

La meute tirait de l'arrière 0-2 après le premier vingt, mais elle a su se ressaisir pour revenir dans le match et finalement récolter les deux points.

Les attaquants Daniil Bourash et Mathieu Gagnon ont marqué en fusillade, mais c'est la recrue Jérémie Minville qui a propulsé les siens vers la victoire avec le but vainqueur.

Ce sont Zachary Cardinal et Daniil Bourash, encore lui, qui ont trouvé le fond du filet chez les Rouynorandiens en temps réglementaire.

« En première période, on a commencé très lent. Tu peux voir que c'était notre premier match après le voyage dans les maritimes. À cinq contre cinq, on doit être plus dur que ça. On a été chanceux d'avoir deux points ce soir. Quand on a commencé à attaquer et mettre plus de pression, on a pris le momentum du match. C'est une chose dont on a besoin plus constamment. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies