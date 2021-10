Les Huskies s'exilent dans les maritimes pour trois matchs

Pour la première fois en plus d'un an, les Huskies sont dans les maritimes en fin de semaine. Le dernier match contre une équipe des maritimes remonte en février 2020.

Cette fois, la tâche sera colossale, alors qu'ils se frotteront ce soir et demain aux puissances que forment Acadie-Bathurst et Charlottetown. C'est Moncton qui fermera la marche, dimanche, lors d'un troisième match en autant de soirs.

« Ça va vraiment être spécial pour moi de jouer dans ma ville. Ça va être un bon challenge en fin de semaine contre Bathurst et Charlottetown. On est vraiment excité parce que la dernière partie contre Québec, on a vraiment bien joué. On a prouvé qu'on peut jouer avec n'importe qui dans notre ligue cette année. »

- Coen Strang, défenseur de la meute et natif de Moncton