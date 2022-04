Les Huskies se battent pour leur survie

Les Huskies vont tenter de distancer Victoriaville au classement ce soir, alors qu'ils accueillent les Voltigeurs de Drummondville.

Les Huskies sont au septième rang de la conférence et sont en danger de rater les séries. Une grosse récolte contre Drummondville leur permettrait de se donner de l'espace devant Victoriaville qui est à deux points de la meute.

« On a besoin de trouver une façon de récolter des points. À la fin de la journée, c'est ça le hockey. On a besoin de trouver une façon de compter plus de buts et de créer plus offensivement. C'est le temps de l'année où il faut trouver des façons de gagner et de faire des choses sur la glace, dont payer le prix. »

- Brad Yetman, pilote des Huskies