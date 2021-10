Les Huskies sur la route pour la première fois

Après un bon début de saison à domicile, les Huskies y vont d'une première sortie à l'étranger ce soir (jeudi), alors qu'ils visitent l'Armada de Boisbriand.

C'est à 19h00. L'Armada a aussi gagné ses deux premières sorties cette saison.

« On essaye de travailler le plus fort possible dans les pratiques. Les Huskies, on est dans notre ADN tous les jours. On veut arriver prêt pour jouer un match rapide. On commence à regarder le cinq contre cinq et les façons de jouer défensivement et offensivement. Ça va être de jouer plus intense qu'eux. »

- Zachary Marquis-Laflamme, attaquant de la meute