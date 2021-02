Les Huskies veulent présenter une bulle

Rouyn-Noranda pourrait accueillir des matchs de la LHJMQ du 19 au 25 mars. L'organisation des Huskies se porte candidate pour présenter une bulle l'espace de quelques jours.

Trois équipes, dont les Huskies, seraient de l'environnement protégé. Chaque formation jouerait quatre matchs en sept jours.

« Premièrement, on le ferait pour nos partenaires. On pense aux hôtels, aux restaurants et aux autobus. Ensuite, on veut permettre à notre équipe de faire un voyage de moins. C'est quand même fatigant un voyage. On veut aussi permettre à nos employés de revivre un match de hockey junior en direct. » - Gilles Bérubé, directeur opérationnel des Huskies de Rouyn-Noranda

C'est à l'hôtel que les joueurs logeraient, mangeraient et étudieraient, y compris les Huskies qui seraient contraints de quitter leur pension momentanément. Niveau COVID-19, tous les joueurs et membres du personnel devraient se livrer à des tests à trois reprises. Le premier se ferait avant le départ pour Rouyn-Noranda et les deux autres durant l'événement.

Du 12 au 18 février prochain, les Huskies seront en action du côté de Québec pour y affronter le Drakkar de Baie-Comeau, les Saguenéens de Chicoutimi, les Voltigeurs de Drummondville, les Olympiques de Gatineau, les Remparts de Québec et l'Océanic de Rimouski.