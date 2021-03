Les Huskies veulent rebondir contre le Phoenix

Les Huskies de Rouyn-Noranda tenteront de mettre fin à leur séquence de quatre revers de suite ce soir à Gatineau. À 18h, ils en viendront aux coups avec le Phoenix de Sherbrooke.

À l'instar de la meute, le Phoenix traverse aussi une période creuse en ce moment avec quatre défaites d'affilée.

Les Rouynorandiens semblent avoir l’avantage sur Sherbrooke pour ce match, alors qu'ils ont remporté tous les face à face cette saison.

« C'est le temps de rebondir. On travaille fort, mais des fois, ce n'est pas nécessairement de la bonne façon. On aura des petits ajustements à faire. En début de match, on ne prend pas souvent des lancers de l'enclave, des lancers dangereux. Il faudrait lancer plus au filet et se salir les mains en avant du but. »

- L'attaquant des Huskies, le Valdorien Anthony Turcotte