Les Huskies viennent à bout des Sags

Les Huskies ne cessent de surprendre ces temps-ci. Ils l'emportent 2-1 en tirs de barrage face aux Saguenéens de Chicoutimi, une puissance cette saison dans la LHJMQ, et signent un quatrième gain consécutif.

Après un deuxième engagement beaucoup plus ardu, la meute a réussi à se ressaisir ce qui a mené au filet de William Rouleau (10e) en milieu de troisième période.

En prolongation, le capitaine des Huskies Xavier Bouchard a passé bien près de donner la victoire aux siens lors d'un tir de pénalité, mais son lancer a frappé le poteau.

En fusillade, Samuel Johnson a complètement mystifié le gardien adverse avant que Mathieu Gagnon marque dans la lucarne pour procurer le point supplémentaire aux Rouynorandiens.

« On n'était pas la meilleure équipe sur papier, mais on a prouvé sur la glace qu'on est capable de rivaliser avec eux. On a travaillé en équipe et joué simple. C'est une grosse victoire pour nous. On n'avait pas beaucoup de tirs en deuxième période, donc on devait envoyer tout ce qu'on avait au filet et ça a porté fruit en troisième période. »

- Alexandre Pellerin, attaquant des Huskies