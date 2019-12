Les jeunes Gaillards toujours en mode apprentissage

À leur deuxième année d'existence, les défaites s'enchaînent pour les Gaillards Hécla-Québec, mais l'apprentissage se poursuit. Jusqu'à présent, l'équipe est dernière au classement général avec une fiche de 5 victoires, 15 défaites et trois en temps supplémentaire.

Cependant, la fiche n'est pas représentative de l'effort que donnent les joueurs depuis le début de la saison alors que les Gaillards ont perdu beaucoup de matchs par un seul but de différence, des revers qui auraient très bien pu devenir des victoires.

Maxime Boisclair, croit qu'on ne peut pas parler d'insuccès.

« Ça va très bien. Je sais que nous ne sommes pas où nous voudrions être au classement général, mais si l'on se fit à notre progression faite depuis le premier jour, on peut être très satisfait. On s'y attendait. On a une équipe très jeune et beaucoup de nouveaux joueurs. Les gars devaient apprivoiser la ligue. »

Perdre, ça ne fait jamais plaisir. La bonne nouvelle dans tout ça est que les jeunes se serrent les coudes et avancent, ce qui est prometteur pour les saisons à venir.

« On n'espère jamais grandir dans un environnement de perdant non plus. Il faut que les joueurs et le personnel comprennent que ce n'est pas facile cette année, mais je sais qu'avec le noyau de joueurs que j'ai, on aura une équipe à maturité l'an prochain et dans deux ans. Ce sera une tout autre histoire. »

-Maxime Boisclair