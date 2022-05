Les jours passent et se ressemblent

La situation pandémique demeure toujours sous contrôle en Abitibi-Témiscamingue.

Dans les dernières heures, un grand total de 13 nouvelles infections ont été recensées sur l'ensemble du territoire. C'est un taux de positivité de seulement 6%.

Cinq citoyens sont hospitalisés à l'heure actuelle. Aucun patient n'est admis aux soins intensifs en raison de la COVID-19 en ce moment dans la région.

« Selon ce qu'on effectue dans le réseau, on voit une diminution importante du taux de positivité. Auparavant, c'était toujours dans la vingtaine, mais maintenant, on voit des taux de positivité de 10%. C'est une bonne chose. » - Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dresse par ailleurs un portrait statistique entourant les 97 décès liés à la COVID-19 depuis décembre 2021.

Plus de 80% des victimes sont âgées de 70 ans et plus. C'est pour cette raison qu'un quatrième vaccin, soit la deuxième dose de rappel, est suggéré aux personnes âgées.

Lorsque les données sont analysées plus finement, ces personnes avaient déjà une condition de santé affaiblie ou bien elles n'avaient reçu aucun vaccin.

Aussi, près de 60% des décès sont survenus dans un milieu de vie. À ce jour, environ 50% des victimes habitaient soit dans la MRC de Rouyn-Noranda ou dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.