Les libéraux prennent le pouls dans la région

L'épineux dossier des places en garderies continue de retenir l'attention.

Bien des enfants réclament des places en Abitibi-Témiscamingue et elles arriveront, mais ce sont des projets de longue haleine pour soulager des familles à bout de souffle. Il y a également l'enjeu de la main-d'oeuvre qui ne cesse de préoccuper certains établissements.

La porte-parole du Parti libéral en matière de famille, Jennifer Maccarone, a pu s'entretenir avec des leaders du monde de la petite enfance dans la région. Elle a notamment discuté avec les dirigeants du CPE Arlequin et Colombine, à Amos, qui auront bientôt 15 nouvelles places à offrir.

« On a reculé sous le règne des libéraux. Le monde des services de garde a vécu deux vagues de grosses coupes budgétaires. C'est sûr que je l'ai mentionné. Ça a été très difficile de passer au travers. Est-ce qu'elle plaçait des dossiers ou des arrière-pensées? Je ne suis pas dans son monde. Je suis terrain. Je ne pense pas rien lui avoir appris. Je n'ai rien demandé. On m'a contacté et j'ai dit ce qu'on vivait. »

- Isabelle Girard, directrice générale du CPE Arlequin et Colombine